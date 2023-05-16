«Палмейрас» может сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации Goal, «Палмейрас» также понимает, что «Зенит» захочет выручить с продажи игрока не менее €20 млн. Несмотря на это, бразильский клуб продолжает интересоваться Клаудиньо и готов оформить предложение по трансферу.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом.