Малафеев — о разгроме «Баварии» в Кубке УЕФА: кричали «нефиг было нас недооценивать»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал разгромную победу над «Баварией» в полуфинальном матче Кубка УЕФА.

«Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И всё в таком роде. При этом все понимали — сыграй мы с «Баварией» ещё раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев объяснил, как отразил пенальти от Рибери в матче с «Баварией» в Кубке УЕФА.