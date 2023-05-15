Малафеев — о разгроме «Баварии» в Кубке УЕФА: кричали «нефиг было нас недооценивать»
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«Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И всё в таком роде. При этом все понимали — сыграй мы с «Баварией» ещё раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость», — заявил Малафеев в интервью RT.
Ранее Малафеев объяснил, как отразил пенальти от Рибери в матче с «Баварией» в Кубке УЕФА.