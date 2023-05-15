Малафеев объяснил, как отразил пенальти от Рибери в матче с «Баварией» в Кубке УЕФА

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как отразил пенальти от Франко Рибери в полуфинальном матче Кубка УЕФА с «Баварией».

«В «Зените» перед каждой игрой тренер вратарей предоставлял полную выкладку по исполняющим одиннадцатиметровые в составе соперника. Я знал, что француз в большинстве случаев до последнего смотрит на вратаря. Понимал, что заваливаться нельзя, нужно стоять и реагировать. Но, видимо, никто из ребят не мог предположить, что у Рибери выйдет настолько корявый выстрел. Далеко отразить мяч не удалось, и Франк спокойно добил его в сетку. Конечно, было обидно. Думаю, партнёры сами не ожидали, что перехитрю такого футболиста», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев вспомнил о победе петербургского клуба в Кубке УЕФА в 2008 году.