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Малафеев: победа «Зенита» в Кубке УЕФА стала огромным достижением для российского футбола

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил о победе петербургского клуба в Кубке УЕФА в 2008 году.
Малафеев: победа «Зенита» в Кубке УЕФА стала огромным достижением для российского футбола
  • РИА Новости

«Это огромное достижение для всего российского футбола, клуба и игроков. Та победа сейчас вспоминается с приятной ностальгией, ведь прошло достаточно времени. С тех пор никому из отечественных клубов не удалось подобраться к подобным высотам. С одной стороны, это печально, с другой — остальные имеют перед собой отличный ориентир.

Без ложной скромности нам есть чем гордиться. Тем более был пройден сложный путь, начиная от выхода в плей-офф в последний момент и заканчивая победой в финале. Понятно, что ЦСКА тремя годами ранее первым завоевал трофей, но зато мы стали последними. Когда играл сам, это обсуждалось чаще. Сейчас тот успех вспоминается реже, хотя он навсегда останется в истории. Он стоит в одном ряду с чемпионством «Зенита» в 1984-м», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев поздравил Спаллетти с чемпионством в Серии А.

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