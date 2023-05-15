Le Parisien: Силва стал главной трансферной целью ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, Силва является кандидатом на замену Лионелю Месси в ПСЖ.

По информации источника, парижский клуб уже начал вести переговоры с 28-летним португальским футболистом.

В сезоне-2022/23 Силва забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 49 матчах во всех турнирах за «Манчестер Сити». Контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе одобрил трансфер Силвы в ПСЖ.