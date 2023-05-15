Тищенко: трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал нынешнее положение Международной федерации бокса (IBA) на мировой спортивной арене.

«Давление на IBA оказывают уже очень давно — из-за отношения к России. Тем не менее организация существует и мы не замечаем такого массового бегства из неё и бойкота соревнований. Единичные случаи были, но они пока что не повлияли на её статус.



И несмотря на это, IBA продолжает организовывать и проводить масштабные и статусные турниры на очень высоком уровне. Все спортсмены и тренеры видят, сколько в это вкладывается сил и средств. И с каждым разом планка повышается. Таким образом, организация максимально притягивает к себе всех спортсменов и тренеров. И если политики всё-таки добьются её раскола, то все будут покидать её с большим нежеланием.



Параллельно всему этому многие создают свои федерации бокса. В этом уже замечены США, Нидерланды, Великобритания. Поэтому трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм. Время покажет», — сказал Тищенко RT.

Ранее Тищенко объяснил, кто отвечает за допуск спортсменов к отборочным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.