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Тищенко: трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал нынешнее положение Международной федерации бокса (IBA) на мировой спортивной арене.
Тищенко: трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм
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«Давление на IBA оказывают уже очень давно — из-за отношения к России. Тем не менее организация существует и мы не замечаем такого массового бегства из неё и бойкота соревнований. Единичные случаи были, но они пока что не повлияли на её статус.

И несмотря на это, IBA продолжает организовывать и проводить масштабные и статусные турниры на очень высоком уровне. Все спортсмены и тренеры видят, сколько в это вкладывается сил и средств. И с каждым разом планка повышается. Таким образом, организация максимально притягивает к себе всех спортсменов и тренеров. И если политики всё-таки добьются её раскола, то все будут покидать её с большим нежеланием.

Параллельно всему этому многие создают свои федерации бокса. В этом уже замечены США, Нидерланды, Великобритания. Поэтому трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм. Время покажет», — сказал Тищенко RT.

Ранее Тищенко объяснил, кто отвечает за допуск спортсменов к отборочным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

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