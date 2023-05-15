Швед: травмы были тяжёлые, но восстановление идёт хорошо

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед рассказал о своём восстановлении после нападения на него в Москве.

«Выписали буквально несколько дней назад. Чувствую себя намного лучше. Дети и жена рады, поэтому восстановление идёт хорошо. Было много разных процедур. В реале травмы тяжёлые, но восстановление идёт хорошо», — цитирует защитника «Матч ТВ».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА пока не знают, когда Швед сможет приступить к тренировкам.