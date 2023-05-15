Швед: травмы были тяжёлые, но восстановление идёт хорошо
- РИА Новости
«Выписали буквально несколько дней назад. Чувствую себя намного лучше. Дети и жена рады, поэтому восстановление идёт хорошо. Было много разных процедур. В реале травмы тяжёлые, но восстановление идёт хорошо», — цитирует защитника «Матч ТВ».
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что в ЦСКА пока не знают, когда Швед сможет приступить к тренировкам.