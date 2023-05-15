Джокович — о кортах в Риме: придётся смириться с этой реальностью

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о проблемах с кортами на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Если честно, Рим никогда не славился высоким качеством кортов. Думаю, придётся смириться с этой реальностью. Надеюсь, что по ходу турнира корт улучшится», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

14 мая серб победил болгарина Григора Димитрова и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, где сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее сообщалось, что Джокович сможет сыграть на US Open 2023 года из-за отмены обязательной вакцинации.