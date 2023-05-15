Российские боксёры приглашены на отборочные турниры ОИ-2024

Российские боксёры получили приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм.

Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Национальная команда выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира — 2023 в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России довольна результатами чемпионата мира в Ташкенте.