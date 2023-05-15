Российские боксёры приглашены на отборочные турниры ОИ-2024
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Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.
Национальная команда выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира — 2023 в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России довольна результатами чемпионата мира в Ташкенте.