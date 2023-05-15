В «Баварии» опровергли слухи об уходе Мюллера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника команды Томаса Мюллера.

«Я каждый день общаюсь с Томасом. Если бы это было правдой, он бы сказал мне это лично. Томас — это «Бавария», «Бавария» — это Томас», — цитирует Салихамиджича журналист Георг Хользнер.

33-летний немец является воспитанником немецкого клуба, Мюллер забил за «Баварию» 277 мячей и отдал 260 результативных передач.

По информации СМИ, футболист разочарован игровым временем в команде и не собирается завершать карьеру в Мюнхене.

Ранее Томас Тухель заявил, что Мюллер — это «Бавария».