Тухель высказался о будущем Мюллера: Томас — это «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал будущее полузащитника Томаса Мюллера в мюнхенском клубе.

«Будущее Томаса зависит от него самого. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он борется за свой 12-й чемпионский титул и сосредоточен на этом. Всё остальное сейчас не имеет значения. Томас полностью сконцентрирован на завоевании титула», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, Мюллер разочарован количеством игровой практики в этом сезоне.

По информации источника, футболист не хочет завершать карьеру, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом в другую команду, не исключая клубы из Бундеслиги.

33-летний немец является воспитанником немецкого клуба, Мюллер забил за «Баварию» 276 мячей и отдал 260 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» определилась с будущим Мюллера.