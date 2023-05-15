Степашин: футбольному «Динамо» надо строить новую команду
«Все виноваты! Что делать? Новую команду», — цитирует Степашина ТАСС.
«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен со своего поста.
54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.
Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.