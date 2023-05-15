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Шестёркин заявил, что не поехал в Россию из-за рождения ребёнка

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объяснил, почему отказался от поездки в Россию в конце сезона-2021/22.

«Ожидалось рождение ребёнка. Причина только в этом. Вероятно, летом всё-таки побываю дома», — цитирует Шестёркина «Спорт-Экспресс».

«Рейнджерс» в сезоне-2022/23 уступил «Нью Джерси Дэвилз» в серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции со счётом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли.

Шестёркин по итогам сезона-2021/22 стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата лиги.

17 августа 2022 года жена хоккеиста Анна родила сына. Мальчика назвали Тимофеем.

Ранее Шестёркин рассказал о своём отношении к стычкам на льду.

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