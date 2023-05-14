Шестёркин — о стычках на льду: если уж бить, то нокаутировать с первого удара

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своём отношении к стычкам на льду.

«Только ли сейчас пришёл к тому, что нельзя бить игроков? Да, именно во время плей-офф, когда во время стычки мне дали удаление, а соперника простили.

Если уж бить, то нокаутировать с первого удара», — приводит слова Шестёркина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Рейнджерс» уступил «Нью Джерси Дэвилз» в серии со счётом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли.

Ранее Шестёркин рассказал, что в прошлом сезоне НХЛ он испытывал большое давление.