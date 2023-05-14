Шестёркин — о стычках на льду: если уж бить, то нокаутировать с первого удара
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«Только ли сейчас пришёл к тому, что нельзя бить игроков? Да, именно во время плей-офф, когда во время стычки мне дали удаление, а соперника простили.
Если уж бить, то нокаутировать с первого удара», — приводит слова Шестёркина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне «Рейнджерс» уступил «Нью Джерси Дэвилз» в серии со счётом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли.
Ранее Шестёркин рассказал, что в прошлом сезоне НХЛ он испытывал большое давление.