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Хохлов заявил, что «Сочи» важно сохранить престиж в концовке сезона РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов хочет порадовать болельщиков и руководство команды в оставшихся матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23 красивой игрой.

«На конец сезона среди задач перед командой — престиж клуба, престиж имени каждого игрока и игра для болельщиков», — цитирует Хохлова пресс-служба черноморской команды.

По его мнению, матч с «Ростовом» получился отличным в исполнении обеих команд.

«Болельщикам должно было понравиться. Мы тщательно готовились к сопернику, разобрали, и тот план, который на игру выбрали, полностью выполнили и заслуженно победили», — заключил Хохлов.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дмитрия Хохлова.

Мяч забил Тимофей Шипунов (89-я минута). 

«Ростов» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» (37) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Сочи» предложил новый контракт нападающему Луке Джорджевичу.

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