Хохлов заявил, что «Сочи» важно сохранить престиж в концовке сезона РПЛ
«На конец сезона среди задач перед командой — престиж клуба, престиж имени каждого игрока и игра для болельщиков», — цитирует Хохлова пресс-служба черноморской команды.
По его мнению, матч с «Ростовом» получился отличным в исполнении обеих команд.
«Болельщикам должно было понравиться. Мы тщательно готовились к сопернику, разобрали, и тот план, который на игру выбрали, полностью выполнили и заслуженно победили», — заключил Хохлов.
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дмитрия Хохлова.
Мяч забил Тимофей Шипунов (89-я минута).
«Ростов» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» (37) располагается на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Сочи» предложил новый контракт нападающему Луке Джорджевичу.