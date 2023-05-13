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«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу

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Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал, что клуб предложил его клиенту новый контракт.
«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» с 34 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём будущем.

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