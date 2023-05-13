«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу
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«Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/23 форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
«Сочи» с 34 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём будущем.