«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал, что клуб предложил его клиенту новый контракт.

«Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Сочи» с 34 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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