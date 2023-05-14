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Чехия обыграла Казахстан в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею

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Сборная Чехии нанесла поражение команде Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Чехия обыграла Казахстан в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею
  • Gettyimages.ru
  • © Andrea Branca/Eurasia Sport Image

Игра второго тура группы В в Риге завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Кари Ялонена.

У победителей шайбы забросили Якуб Зборжил (девятая минута), Доминик Кубалик (16-я, 59-я), Лукаш Седлак (42-я), Ян Коштялек (46-я). У проигравших — Максим Мухаметов (32-я).

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Франция — Дания — 3:4;

Норвегия — Швейцария — 0:3;

Швеция — Австрия — 5:0.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею.

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