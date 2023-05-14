Чехия обыграла Казахстан в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею
- Gettyimages.ru
- © Andrea Branca/Eurasia Sport Image
Игра второго тура группы В в Риге завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Кари Ялонена.
У победителей шайбы забросили Якуб Зборжил (девятая минута), Доминик Кубалик (16-я, 59-я), Лукаш Седлак (42-я), Ян Коштялек (46-я). У проигравших — Максим Мухаметов (32-я).
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Франция — Дания — 3:4;
Норвегия — Швейцария — 0:3;
Швеция — Австрия — 5:0.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею.