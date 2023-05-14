Булыкин: «Динамо» полностью провалило этот сезон

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин подвёл итоги выступления бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что тут сказать... «Динамо» полностью провалило этот сезон. Вылетели из Кубка России, проиграв команде из Первой лиги, в 100-летний юбилей не смогли порадовать болельщиков, как и в матче с «Факелом», когда отмечали такую значимую для клуба дату. И под конец не смогли попасть даже в пятёрку.

Все уже давно говорили об отставке Славиши Йокановича. Некоторые её требовали, чтобы взбодрить «Динамо», но руководство решило дать шанс сербскому специалисту. В итоге получилось то, что мы с вами наблюдаем.

Невозможно показывать хорошую игру, когда защитников набрали по объявлению. Очень много ошибок в каждой игре. Бело-голубым предстоит кропотливая работа, чтобы в следующем сезоне побороться за высокие места», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин рассказал о причинах низкого уровня футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).