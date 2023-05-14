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Булыкин назвал главные причины низкого уровня футбола в России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкого уровня футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Булыкин назвал главные причины низкого уровня футбола в России
  • РИА Новости

«Низкий уровень футбола в России связан с тем, что у нас мало людей, которые по-настоящему разбираются в футболе. Приходят в клубы бизнесмены и начинают применять свои финансовые стратегии с целью заработка. Их интересует только прибыль. Поэтому ничего не получается, а потом они ищут оправдания своим поражениям. А на самом деле причина провала такого клуба кроется в банальном непонимании футбольных деталей, тонкостей. И такое случается не только в нашей стране. В пример можно привести «Челси», куда пришёл Тодд Боули и превратил топ-клуб в посмешище. 

Это же касается почти всех клубов в РПЛ. Отличными примерами являются «Торпедо» и «Химки». В начале сезона они представляли себя как амбициозные проекты, а потом начали принимать нелепые и поспешные решения. Устраивать парад отставок, начиная с тренеров и заканчивая генеральным директором, делая вид, что всё в порядке, что так нужно. В итоге одни вернулись в Первую лигу ни с чем, а вторые стараются спастись с помощью Андрея Талалаева.

Футбол не прощает такого халатного отношения к себе. Но эти функционеры до конца не поймут, почему так произошло. А людей, которые по-настоящему разбираются в футболе или играли всю карьеру на высоком уровне, никто не слушает. И они ничего не могут с этим сделать. В этом и проблема», — сказал Булыкин RT.

Ранее Булыкин рассказал о причинах низкой результативности нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

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