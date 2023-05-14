Билялетдинов высказался об уровне нападающего «Локомотива» Игнатьева

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева.

«Мне трудно говорить про уровень игры Ивана Игнатьева. Чёткое впечатление от его выступления за «Локомотив» у меня ещё не сложилось. Он обладает неплохими физическими качествами, определённым талантом. Многие обращают внимание на то, сколько он забил. Но я считаю, что неважно, сколько ты забиваешь, даже играя на позиции нападающего. Важно то, какую пользу ты приносишь, выходя на поле.

Иван стал чаще появляться в составе, значит, он нужен Михаилу Галактионову. Значит, он приносит пользу команде. Редко, когда можно выходить несколько игр на поле и постоянно забивать. Нужно время на раскрытие. Когда игрок раскрывается и вливается в игру, он начинает забивать и отдавать. А безголевые серии бывают у многих нападающих.

Так или иначе, мы ждём прорыва от Игнатьева. Возможно, это слегка затянулось. Но мы надеемся, что он ещё себя проявит. Ему нужен рывок в атакующем плане, проще говоря, ему нужно начать забивать голы. Другой вопрос, хватит ли у руководства «Локомотива» терпения, чтобы наконец-то увидеть от него забитые мячи», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов высказался на тему роли нападающего Артёма Дзюбы в составе железнодорожников.