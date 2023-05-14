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Билялетдинов высказался об уровне нападающего «Локомотива» Игнатьева

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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева.
Билялетдинов высказался об уровне нападающего «Локомотива» Игнатьева
  • © Edgar Breshchanov

«Мне трудно говорить про уровень игры Ивана Игнатьева. Чёткое впечатление от его выступления за «Локомотив» у меня ещё не сложилось. Он обладает неплохими физическими качествами, определённым талантом. Многие обращают внимание на то, сколько он забил. Но я считаю, что неважно, сколько ты забиваешь, даже играя на позиции нападающего. Важно то, какую пользу ты приносишь, выходя на поле.

Иван стал чаще появляться в составе, значит, он нужен Михаилу Галактионову. Значит, он приносит пользу команде. Редко, когда можно выходить несколько игр на поле и постоянно забивать. Нужно время на раскрытие. Когда игрок раскрывается и вливается в игру, он начинает забивать и отдавать. А безголевые серии бывают у многих нападающих.

Так или иначе, мы ждём прорыва от Игнатьева. Возможно, это слегка затянулось. Но мы надеемся, что он ещё себя проявит. Ему нужен рывок в атакующем плане, проще говоря, ему нужно начать забивать голы. Другой вопрос, хватит ли у руководства «Локомотива» терпения, чтобы наконец-то увидеть от него забитые мячи», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов высказался на тему роли нападающего Артёма Дзюбы в составе железнодорожников. 

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