Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями Советов»

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чего не хватило команде для победы над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.
Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями Советов»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Увы, совсем необязательный гол мы получили», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 1:1.

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 26 очков и 12-я позиция.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команде было тяжело в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить