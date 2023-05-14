Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чего не хватило команде для победы над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Увы, совсем необязательный гол мы получили», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 1:1.

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 26 очков и 12-я позиция.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команде было тяжело в матче с «Локомотивом».