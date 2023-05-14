Гвардиола призвал игроков «Ман Сити» поставить задачу выиграть АПЛ выше, чем Лигу чемпионов
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«Чемпионство в АПЛ — очень важный титул. Я знаю, что Лига чемпионов — это нечто особенное, но лига — это много месяцев, много тяжёлых игр, невероятные усилия. Нужно приложить усилия, чтобы настроиться на матчи», — сказал тренер.
Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав в 34 матчах 82 очка. В полуфинале Лиги чемпионов «Ман Сити» играет с «Реалом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.
Ранее Карло Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график.