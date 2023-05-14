Вылет «Торпедо» из РПЛ не стал неожиданностью для Клотета

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет не надеялся, что чёрно-белые смогут сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России по футболу по итогам сезона-2022/23.

«Для «Торпедо» это грустный день. Но это не стало сюрпризом. Я пришёл в тяжёлой ситуации, когда оставалось мало игр. Я знал, что у нас очень и очень мало шансов остаться», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

По словам испанского специалиста, было понятно, что только чудо могло помочь столичной команде сохранить место в РПЛ.

«Нам нужно сделать правильные выводы и всё проанализировать, чтобы двигаться в направлении успеха для «Торпедо», — добавил тренер.

ЦСКА нанёс разгромное поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 27-го тура со счётом 3:0. Мячи забили Фёдор Чалов (пятая и 91-я минуты), Иван Обляков (38-я).

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Чёрно-белые потеряли шансы сохранить место в РПЛ. ЦСКА (54) располагается на второй строчке.

Ранее Владимир Гранат заявил, что не будет жалеть «Торпедо» после вылета из РПЛ.