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Фанаты ПСЖ освистали Месси во время матча Лиги 1 с «Аяччо»

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Болельщики «Пари Сен-Жермен» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу с «Аяччо» выразили своё недовольство последними поступками Лионеля Месси.
Фанаты ПСЖ освистали Месси во время матча Лиги 1 с «Аяччо»
  • AP

Фанаты команды из столицы Франции освистали аргентинского форварда во время оглашения составов команд. А после начала игры они стали свистеть в адрес Месси при каждом касании мяча.

Игра проходит на стадионе «Стад де Франс». Счёт после первого тайма 2:0 в пользу парижан.

Мессии не отметился в первой половине встречи результативными действиями.

Напомним, что аргентинец был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Как сообщает RMC Sport, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки. В соглашении говорилось, что Месси вернётся к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.

В нынешнем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался об отстранении Месси от тренировок в ПСЖ.

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