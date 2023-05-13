Фанаты ПСЖ освистали Месси во время матча Лиги 1 с «Аяччо»
- AP
Фанаты команды из столицы Франции освистали аргентинского форварда во время оглашения составов команд. А после начала игры они стали свистеть в адрес Месси при каждом касании мяча.
Игра проходит на стадионе «Стад де Франс». Счёт после первого тайма 2:0 в пользу парижан.
Мессии не отметился в первой половине встречи результативными действиями.
Напомним, что аргентинец был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
Как сообщает RMC Sport, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки. В соглашении говорилось, что Месси вернётся к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.
В нынешнем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался об отстранении Месси от тренировок в ПСЖ.