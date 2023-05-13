«Матч ТВ»: Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может пропустить матч 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Пол информации «Матч ТВ», Дзюба не полетел с командой на игру с «Крыльями».

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится 14 мая. Начало — в 14:00 мск.

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что будет полностью готов к дерби с ЦСКА.