«Матч ТВ»: Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч с «Крыльями Советов»
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может пропустить матч 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
Пол информации «Матч ТВ», Дзюба не полетел с командой на игру с «Крыльями».
Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится 14 мая. Начало — в 14:00 мск.
Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что будет полностью готов к дерби с ЦСКА.
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