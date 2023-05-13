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Макдэвид, Пастрняк и Ткачак номинированы на приз самому ценному игроку НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила претендентов на приз самому ценному игроку сезона-2022/23.
Макдэвид, Пастрняк и Ткачак номинированы на приз самому ценному игроку НХЛ
  • AP
  • © Rick Scuteri

Как сообщается на сайте НХЛ, на «Харт Мемориал Трофи», который вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, номинированы канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и американский форвард «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук.

Победитель определится голосованием членов Ассоциации журналистов НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года.

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