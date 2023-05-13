Чимаев — Усману: я уважаю тебя, но ты постарел и пришло моё время

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о бывшем чемпионе UFC в полусреднем весе Камару Усмане.

«Усман, я уважаю тебя. Ты был одним из лучших. Ты знаешь, что уже постарел, и знаешь, что настало моё время», — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Ранее представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC.