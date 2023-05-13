Ольховский: сейчас Медведев чувствует себя увереннее на грунтовых кортах

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев стал увереннее играть на грунтовых кортах.

«Нелёгкий соперник, но Медведев сейчас лучше играет. Мне кажется, сейчас он чувствует себя увереннее на грунте, Даня поверил, что может выигрывать на любом покрытии, поэтому я думаю, что пару матчей он может здесь выиграть», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что российский теннисист сможет выиграть пару матчей на грунтовом покрытии.

10 мая Медведев вновь пожаловался на размер корта.

Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме 13 мая.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов не смог набрать оптимальную физическую форму к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.