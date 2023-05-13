Ольховский: сейчас Медведев чувствует себя увереннее на грунтовых кортах
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«Нелёгкий соперник, но Медведев сейчас лучше играет. Мне кажется, сейчас он чувствует себя увереннее на грунте, Даня поверил, что может выигрывать на любом покрытии, поэтому я думаю, что пару матчей он может здесь выиграть», — цитирует Ольховского ТАСС.
Он также подчеркнул, что российский теннисист сможет выиграть пару матчей на грунтовом покрытии.
10 мая Медведев вновь пожаловался на размер корта.
Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме 13 мая.
Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов не смог набрать оптимальную физическую форму к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.