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Ольховский: сейчас Медведев чувствует себя увереннее на грунтовых кортах

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев стал увереннее играть на грунтовых кортах.
Ольховский: сейчас Медведев чувствует себя увереннее на грунтовых кортах
  • Gettyimages.ru
  • © Insidefoto

«Нелёгкий соперник, но Медведев сейчас лучше играет. Мне кажется, сейчас он чувствует себя увереннее на грунте, Даня поверил, что может выигрывать на любом покрытии, поэтому я думаю, что пару матчей он может здесь выиграть», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что российский теннисист сможет выиграть пару матчей на грунтовом покрытии.

10 мая Медведев вновь пожаловался на размер корта.

Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме 13 мая.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов не смог набрать оптимальную физическую форму к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

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