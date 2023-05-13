Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ольховский: Хачанов проиграл Барреру, поскольку не успел восстановиться после Мадрида

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов не смог набрать оптимальную физическую форму к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

«В Мадриде большая высота, тяжёлые условия, и Карен там неплохо сыграл в одиночном разряде, а потом выиграл парный турнир, поэтому времени восстановиться было не так много», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он надеялся, что Хачанов легко обыграет француза Грегуара Баррера во встрече второго круга.

«Я думаю, если бы матч проходил завтра, Карен бы победил», — заключил Ольховский.

Россиянин проиграл французу со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут.

В следующем круге француз встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Призовой фонд турнира в столице Италии составляет €7,7 млн.

Ранее Сафиуллин вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить