Ольховский: Хачанов проиграл Барреру, поскольку не успел восстановиться после Мадрида

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов не смог набрать оптимальную физическую форму к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

«В Мадриде большая высота, тяжёлые условия, и Карен там неплохо сыграл в одиночном разряде, а потом выиграл парный турнир, поэтому времени восстановиться было не так много», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он надеялся, что Хачанов легко обыграет француза Грегуара Баррера во встрече второго круга.

«Я думаю, если бы матч проходил завтра, Карен бы победил», — заключил Ольховский.

Россиянин проиграл французу со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут.

В следующем круге француз встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Призовой фонд турнира в столице Италии составляет €7,7 млн.

Ранее Сафиуллин вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.





