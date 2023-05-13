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Tuttomercatoweb: Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти хочет провести встречу с руководством неаполитанского клуба.
Tuttomercatoweb: Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза
  • Gettyimages.ru

По информации Tuttomercatoweb, главный тренер неаполитанского клуба хочет знать о планах на летнем трансферном рынке, а также рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних €2,8 млн до €4,5 млн в год.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

8 мая стало известно, что Спаллетти продлил контракт с «Наполи».

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия подпишет контракт с «Наполи» до 2028 года.

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