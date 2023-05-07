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Скира: Кварацхелия подпишет контракт с «Наполи» до 2028 года

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к тому, чтобы переподписать контракт с клубом по новым условиям.
Скира: Кварацхелия подпишет контракт с «Наполи» до 2028 года
  • Gettyimages.ru

По информации Николо Скиры, новое соглашение будет подписано до 2028 года с зарплатой €3 млн в год. В настоящий момент грузин получает €1,1 млн. Его контракт действует до 2027 года.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграли Серию А за пять туров до окончания турнира.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 12 мячей и сделал десять результативных передач в чемпионате. Его контракт с «Наполи» действует до 2028 года.

Ранее Юрий Сёмин после победы «Наполи» с Кварацхелией в Серии А заявил о высоком уровне РПЛ.

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