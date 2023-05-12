Анри назвал пять идей совершенствования футбола

Бывший французский футболист Тьерри Анри предложил пять идей совершенствования футбола.

Об этом сообщает Marca.

Он заявил, что после матча судьи должны говорить с прессой и объяснять свои ошибки. Когда кто-то тянет время, арбитр может назначить свободный удар в 25 м от ворот.

Вне зависимости от итогового результата необходимо давать дополнительное очко тем, кто забьёт три и более голов.

Он отметил, что спортивные директора должны встречаться и знакомиться с игроками перед переходом. Также Анри заявил, что необходимо введение временной замены в момент, когда игроку оказывают медицинскую помощь.

Анри в последнее время возглавлял «Монако» и «Монреаль».

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон.