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Экс-тренер солигорского «Шахтёра» Ташуев заявил, что непричастен к договорным матчам

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Бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию с лишением команды золотых медалей из-за проведения договорных матчей.
Экс-тренер солигорского «Шахтёра» Ташуев заявил, что непричастен к договорным матчам
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Это всё очень удивительно. Когда я уходил в «Ахмат», это было за пять туров до конца, начались какие-то странности. Появлялась в прессе информация про договорные матчи, но её периодически глушили. После меня была игра с «Белшиной», но я никогда не поверю, чтобы с ними о чём-то там договаривались. Команда ниже уровнем, это смешно. Не соперник это для «Шахтёра».

Ещё совсем недавно, когда мы были с «Ахматом» на сборах в Турции, к нам прилетали белорусские тренеры и представитель их федерации футбола. Вручили мне грамоту за вклад в развитие спорта в республике. Всё на позитиве. А сейчас всех лишают наград. Пусть знают, что свои награды я им не отдам. Я к этому скандалу непричастен.

Сейчас ещё обвиняют Владимира Нидергауса, запретили ему заниматься футбольной деятельностью. Это мне тоже непонятно. Володя — профессионал и никогда не занимался такими делами, когда мы с ним работали», — заявил Ташуев RT.

Ранее Сергей Гуренко объяснил, как на белорусском футболе скажется скандал с договорными матчами.

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