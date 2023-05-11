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Французский боксёр Соро подал протест на результат боя с Курбановым

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Французский боксёр Мишель Соро подал протест на результат боя против россиянина Магомеда Курбанова.
Французский боксёр Соро подал протест на результат боя с Курбановым
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает BoxingScene

Адвокат Соро Дэвид Берлин сослался на критику со стороны представителей СМИ, которые назвали победу Курбанова «грабежом».

Бой состоялся 6 мая. Россиянин одержал победу раздельным решением арбитров. Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Ранее сообщалось, что 22-летний филиппинский боксёр умер от полученных в бою травм.

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