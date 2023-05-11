Французский боксёр Соро подал протест на результат боя с Курбановым

Французский боксёр Мишель Соро подал протест на результат боя против россиянина Магомеда Курбанова.

Об этом сообщает BoxingScene.

Адвокат Соро Дэвид Берлин сослался на критику со стороны представителей СМИ, которые назвали победу Курбанова «грабежом».

Бой состоялся 6 мая. Россиянин одержал победу раздельным решением арбитров. Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Ранее сообщалось, что 22-летний филиппинский боксёр умер от полученных в бою травм.