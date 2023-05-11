Французский боксёр Соро подал протест на результат боя с Курбановым
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Об этом сообщает BoxingScene.
Адвокат Соро Дэвид Берлин сослался на критику со стороны представителей СМИ, которые назвали победу Курбанова «грабежом».
Бой состоялся 6 мая. Россиянин одержал победу раздельным решением арбитров. Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Ранее сообщалось, что 22-летний филиппинский боксёр умер от полученных в бою травм.