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Форвард Шаров вернулся в челябинский «Трактор»

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Нападающий Александр Шаров, выступавший последнее время за хабаровский «Амур», вернулся в «Трактор».
Форвард Шаров вернулся в челябинский «Трактор»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Его подписание продиктовано тем, что клубу на длинной дистанции нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона. Уверен, что игрок многое переосмыслил с момента последней игры за нас и стал профессионалом», — цитирует генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова РИА Новости.

Контракт с нападающим подписан на два года. Шаров выступал за челябинский клуб с 2015 по 2021 год. Он провёл за команду 265 матчей, в которых набрал 49 очков (28 + 21). Последние два сезона хоккеист защищал цвета «Амура».

Ранее сообщалось, что Никишин, Радулов и Яшкин — номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ.

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