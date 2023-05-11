Форвард Шаров вернулся в челябинский «Трактор»

Нападающий Александр Шаров, выступавший последнее время за хабаровский «Амур», вернулся в «Трактор».

«Его подписание продиктовано тем, что клубу на длинной дистанции нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона. Уверен, что игрок многое переосмыслил с момента последней игры за нас и стал профессионалом», — цитирует генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова РИА Новости.

Контракт с нападающим подписан на два года. Шаров выступал за челябинский клуб с 2015 по 2021 год. Он провёл за команду 265 матчей, в которых набрал 49 очков (28 + 21). Последние два сезона хоккеист защищал цвета «Амура».

Ранее сообщалось, что Никишин, Радулов и Яшкин — номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ.