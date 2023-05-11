Marca: «Барселона» оштрафована на €15,7 млн
- AP
- © Pablo Garcia
По информации Marca, клуб не задекларировал стоимость чартерных рейсов для футболистов и не раскрыл стоимость предоставления автомобилей в аренду игрокам. «Барселона» также некорректно отчиталась за расторжения контрактов с Арда Тураном и Александром Сонгом.
Напомним, что прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сообщалось, что «Барселона» изучает возможность выступления в Азии, если УЕФА введёт санкции.