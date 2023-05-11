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Marca: «Барселона» оштрафована на €15,7 млн

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Испанские налоговые органы наложили на «Барселону» штраф в размере €15,7 млн.
Marca: «Барселона» оштрафована на €15,7 млн
  • AP
  • © Pablo Garcia

По информации Marca, клуб не задекларировал стоимость чартерных рейсов для футболистов и не раскрыл стоимость предоставления автомобилей в аренду игрокам. «Барселона» также некорректно отчиталась за расторжения контрактов с Арда Тураном и Александром Сонгом.

Напомним, что прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» изучает возможность выступления в Азии, если УЕФА введёт санкции.

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