Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой с участием его брата Умара в ближайшее время возглавит турнир UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его брат Умар Нурмагомедов в скором времени выступит в главном поединке промоушена.

«Сегодня провели серьёзные переговоры. Умар скоро будет в главном событии в UFC», — написал Хабиб.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым.