Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой с участием его брата Умара в ближайшее время возглавит турнир UFC
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«Сегодня провели серьёзные переговоры. Умар скоро будет в главном событии в UFC», — написал Хабиб.
В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.
Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее Дана Уайт подтвердил, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым.