Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой с участием его брата Умара в ближайшее время возглавит турнир UFC

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его брат Умар Нурмагомедов в скором времени выступит в главном поединке промоушена.
Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой с участием его брата Умара в ближайшее время возглавит турнир UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сегодня провели серьёзные переговоры. Умар скоро будет в главном событии в UFC», — написал Хабиб.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить