Уайт подтвердил, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт рассказал о трудностях организации боя россиянину Умару Нурмагомедову.

«Знаете, мало кто хочет с ним драться. Но мы что-нибудь придумаем, как бы трудно это ни было. 100%, когда у нас есть такие парни, трудно организовать им бой. Никто не хочет рисковать своим положением в бою с парнем, которого нет в рейтинге», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой в UFC летом.