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Агент Барбоза: Пиняев находится на карандаше у многих клубов Европы

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Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что европейские клубы следят за полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым.
Агент Барбоза: Пиняев находится на карандаше у многих клубов Европы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Пиняев — молодой игрок, ему надо два-три года ещё поиграть в России, потом уже думать о Европе. Он находится на карандаше у многих клубов Европы. Сомневаюсь, что в нём заинтересованы в Англии, но, думаю, в Германии, Италии, Франции и Испании следят за ним», — цитирует Барбозу Metaratings.

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив», в составе которого провёл шесть матчей и забил один мяч. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее Юрий Нагорных рассказал о восстановлении Сергея Пиняева.

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