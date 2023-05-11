Агент Барбоза: Пиняев находится на карандаше у многих клубов Европы

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что европейские клубы следят за полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Пиняев — молодой игрок, ему надо два-три года ещё поиграть в России, потом уже думать о Европе. Он находится на карандаше у многих клубов Европы. Сомневаюсь, что в нём заинтересованы в Англии, но, думаю, в Германии, Италии, Франции и Испании следят за ним», — цитирует Барбозу Metaratings.

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив», в составе которого провёл шесть матчей и забил один мяч. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее Юрий Нагорных рассказал о восстановлении Сергея Пиняева.