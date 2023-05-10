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Волейболисты «Локомотива» стали бронзовыми призёрами чемпионата России

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Волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» и завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Волейболисты «Локомотива» стали бронзовыми призёрами чемпионата России
  • Gettyimages.ru

Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13).

Таким образом, «Локомотив» выиграл бронзовые награды чемпионата России в третий раз.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру.

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