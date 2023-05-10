Футболист «Ахмата» Конате: Грозный — один из лучших городов России

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате считает Грозный одним из лучшим городов России.

«Грозный — мусульманский город, в нём другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России», — приводит слова Конате «РБ Спорт».

Конате в сезоне-2022/23 в 26 матчах забил за грозненский клуб 12 мячей и сделал один результативный пас. Контракт 24-летнего форварда из Буркина-Фасо с командой из Грозного истекает летом 2024 года.

«Ахмат» с 43 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказал мнение, что грозненский клуб имеет хорошие шансы улучшить турнирное положение до окончания чемпионата России по футболу сезона-2022/23.