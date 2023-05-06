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Ташуев: «Ахмат» способен подняться выше пятого места в РПЛ

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что грозненский клуб имеет хорошие шансы улучшить турнирное положение до окончания чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Ташуев: «Ахмат» способен подняться выше пятого места в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Выше пятого места «Ахмат» может подняться? Мы способны, бороться будем до последнего. Считаю, что мы ещё не показали свой максимум. Сегодня вышли молодые ребята, которые способны ещё прибавить», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» в матче 26-го тура разгромил «Торпедо» в Лужниках со счётом 5:1. Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. «Торпедо» (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» обыграло «Химки».

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