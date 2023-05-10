РФС опубликовал видео перепалки Семака и Карасёва в матче РПЛ
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РФС опубликовал видео перепалки Семака и Карасёва в матче РПЛ 23-го тура с «Ростовом».
«Где ты ходишь, ну?! Три фола… Когда он прокинул, сбили. Это чистейший фол», — сказал Семак главному арбитру.
«Не надо, не надо кричать. Богданыч, видите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником и поспокойнее. Давайте спокойно, потом посмотрите повторы», — ответил Карасёв Семаку.
Сине-бело-голубые сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0).
«Зенит» с 64 очками за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
Ранее сообщалось, что Ян Бобровский назначен главным арбитром матча 27-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».