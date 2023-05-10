В РПЛ рассказали об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС

Директор по маркетинговым коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Антон Фетисов рассказал об исключении Рустема Сайманова из числа кандидатов в исполком Российского футбольного союза (РФС).

«Сайманов сегодня прислал официальное письмо с просьбой о снятии своей кандидатуры. Таким образом, осталось три кандидата: Борис Ротенберг, Александр Медведев и Ахмед Айдамиров. В пятницу общее собрание РПЛ выдвинет двух из них в исполком», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, заседание запланировано на 12 мая. Начало — в 12:00 мск.

Уточняется, что клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут кандидатов в исполком организации от РПЛ.

Ранее стали известны дата и программа очередной конференции Российского футбольного союза.