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В РПЛ рассказали об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС

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Директор по маркетинговым коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Антон Фетисов рассказал об исключении Рустема Сайманова из числа кандидатов в исполком Российского футбольного союза (РФС).
В РПЛ рассказали об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС
  • РИА Новости

«Сайманов сегодня прислал официальное письмо с просьбой о снятии своей кандидатуры. Таким образом, осталось три кандидата: Борис Ротенберг, Александр Медведев и Ахмед Айдамиров. В пятницу общее собрание РПЛ выдвинет двух из них в исполком», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, заседание запланировано на 12 мая. Начало — в 12:00 мск.

Уточняется, что клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут кандидатов в исполком организации от РПЛ.

Ранее стали известны дата и программа очередной конференции Российского футбольного союза.

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