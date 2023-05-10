В «Баварии» объяснили, почему они не купили Холанда у «Боруссии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о причине отказа клуба от подписания нападающего Эрлинга Холанда в прошлом году.

«Мы сделали всё возможное для Холанда и дошли до предела наших финансовых возможностей. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать нашу структуру заработной платы? Мы не были готовы», — цитирует Кана Фабрицио Романо.

10 мая 2022 года «Манчестер Сити» объявил о переходе норвежца из «Боруссии» за £51,2 млн.

В нынешнем сезоне игрок провёл за английский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и сделал восемь передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что отец Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время полуфинала.