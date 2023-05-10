Гвардиола объяснил решение не делать замен в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё решение не делать замен в матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Силва и Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и было нужно. Нам было необходимо притормаживать темп», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что отец Эрлинга Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время полуфинала.