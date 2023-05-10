Гвардиола объяснил решение не делать замен в матче с «Реалом»
- AP
«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Силва и Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и было нужно. Нам было необходимо притормаживать темп», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.
Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.
Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».
Ранее сообщалось, что отец Эрлинга Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время полуфинала.