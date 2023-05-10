Испанская AS назвала Малкома «царём России»

Испанская AS выпустила статью «От насмешек в «Барселоне» до царя России», посвящённую нападающему «Зенита» Малкому.

«Золотая медаль Олимпиады подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Он настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — говорится в статье.

26-летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая на пять забитых мячей нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» и досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» силён не Малкомом, а системой.