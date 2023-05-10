Куртуа объяснил свой пропущенный мяч от «Манчестер Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о пропущенном голе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Нельзя оставлять сопернику свободного пространства. Гюндоган и Силва могут этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей. Им пришлось бить с дальней дистанции — оттуда гол и пришёл», — цитирует Куртуа BT Sport.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала».