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Ковингтон: я знаю, как нокаутировать Махачева

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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал о том, как нокаутировать чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я тренировал Адриано Мартинса перед боем с Исламом Махачевым. И я говорил ему постоянно, чтобы он проверил Махачева правым хуком. В итоге Адриано вышел в октагон и нокаутировал Махачева. Ислам — левша, как и я, и плохо дерётся с другими левшами», — приводит слова Ковингтона LowKick MMA.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой в Абу-Даби.

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