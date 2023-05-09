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Карпов: Хохлов отправил Цаллагова в дубль «Сочи»

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отправил в дубль полузащитника Ибрагима Цаллагова.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Цаллагов вступил с партнёром по команде в перепалку, которая продолжилась в раздевалке после игры.

По информации источника, Хохлов принял решение отстранить Цаллагова от тренировок с основной командой.

Уточняется, что футболист проведёт в дубле остаток сезона, после чего с высокой долей вероятности перейдёт в «Аланию» на правах свободного агента.

Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0. В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор. 

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 34 очка и десятая позиция.

Ранее полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём будущем.

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